Koninklijke Marine begeleidt Russisch onderzoeksschip Yantar uit Nederlandse Noordzee
Wiens zee onze zee
De @kon_marine heeft het Russische onderzoeksschip Yantar begeleid uit het Nederlandse deel van de Noordzee. Het schip werd eerder deze week gemonitord door https://t.co/qYK4SyeSLO. Snellius en https://t.co/qYK4SyeSLO. Friesland.— Ministerie van Defensie (@Defensie) November 6, 2025
Lees meer via: https://t.co/78KPklNFri pic.twitter.com/Cz0a4t0Pef
Slavcels absoluut ge-mogged door Zr.Ms. Snellius- en Frieslandchads. Oh u spreekt geen Nederlands? Nou: "Eerder deze week was het Russische schip Yantar actief in het Nederlandse deel van de Noordzee, buiten de territoriale wateren. (...) De MIVD waarschuwt al langer voor Russische onderzoeksschepen, waaronder de Yantar. Dit bekende Russische schip kan worden ingezet om onze infrastructuur op zee in kaart te brengen. Begin deze week voer dit schip de Noordzee binnen. De marine heeft hierop Zr.Ms. Snellius en Zr. Ms. Friesland ingezet. Tijdens de escorte door het patrouillevaartuig Zr.Ms. Friesland heeft de Yantar de Noordzee verlaten." Kortom vriendelijk de deur gewezen en het allerbeste! U las bij de digitale kustwacht natuurlijk al dat dit schip er sinds 2 november lag, maar nu dus niet meer.
Russen Vrezen Dit
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Twee Nederlandse tieners (17) opgepakt voor Russische spionage, 'hackten Europol, Eurojust en Canadese ambassade'
Een reeks nieuwe arrestaties in de war on boys
'Oekraïne bereid door Rusland bezet grondgebied af te staan in ruil voor wapenstilstand'
Grote herschikking op het wereldtoneel aanstaande?
LIVEBLOG. Zware aardbeving nabij Russische Kamtsjatka, Tsunami-alarm voor Japan en Hawaii
We wachten op beelden van de impact
Politieteam contraspionage zit Russische spionnen op de hielen
Gaat Carly Simon een liedje van maken
Nieuw voorstel Zelensky aan Russen: 'Volgende week onderhandelen over wapenstilstand', Poetin soort van bereid
Eens kijken wie er deze keer komt opdagen
Feynman en/of Feiten – Eruit geproduceerd
Onze multiculturele verzorgingsstaat bestaat meer uit zachte doelwitten dan een defensie-industrie