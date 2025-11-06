achtergrond

Koninklijke Marine begeleidt Russisch onderzoeksschip Yantar uit Nederlandse Noordzee

Wiens zee onze zee

Slavcels absoluut ge-mogged door Zr.Ms. Snellius- en Frieslandchads. Oh u spreekt geen Nederlands? Nou: "Eerder deze week was het Russische schip Yantar actief in het Nederlandse deel van de Noordzee, buiten de territoriale wateren. (...) De MIVD waarschuwt al langer voor Russische onderzoeksschepen, waaronder de Yantar. Dit bekende Russische schip kan worden ingezet om onze infrastructuur op zee in kaart te brengen. Begin deze week voer dit schip de Noordzee binnen. De marine heeft hierop Zr.Ms. Snellius en Zr. Ms. Friesland ingezet. Tijdens de escorte door het patrouillevaartuig Zr.Ms. Friesland heeft de Yantar de Noordzee verlaten." Kortom vriendelijk de deur gewezen en het allerbeste! U las bij de digitale kustwacht natuurlijk al dat dit schip er sinds 2 november lag, maar nu dus niet meer.

Russen Vrezen Dit

Tags: Rusland, boot, Marine
@Spartacus | 06-11-25 | 22:02 | 93 reacties

Reaguursels

