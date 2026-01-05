Is u misschien ontgaan maar halverwege het vorige decennium maakte tout Hilversum zich verschrikkelijk zorgen om de boot, die gemist zou worden. Die boot betrof het internet, en daarmee de moderne wereld. Snapten die mensen geen biet van en dus werden er hele innovatie-afdelingen opgetuigd, waar allerlei twintigers die niets konden en ook niets deden scrumsessies organiseerden met redacties om zo tot nieuwe vormen van storytelling te komen. In de praktijk betekende dat verveelde yuppen met lelijke gympen die de godganse dag ongestoord zaten te zwammen over vr-brillen, gamification en community building. Dat kostte allemaal bakken met geld en leverde niets op - goede NPO content betreft gewoon joetjoep-filmpjes, geschreven stukkies en podcasts. Maarrr: de post-it maffia is nog hartstikke levend en blijkt bij BNNVARA weer op een lumineus idee te zijn gekomen. Te weten: Reddit. Kan je vragen stellen, of mensen met elkaar laten praten. Participatieve journalistiek, noemt de omroep dit, en dat is nu al het mooiste eufemisme voor werkvoorziening van 2026. Dat levert dan volstrekt geschift marketing gehoest op als "In mijn hoofd zie ik voor mij dat we hierdoor niet meer op een podium staan te zenden, maar ons tussen het publiek bevinden", en "Het zou helpen als er meer kennis is binnen de omroep, bijvoorbeeld via een soort stijlboek. Dan kost het minder tijd en kunnen we het structureler aanpakken". Want: "Het modereren en plaatsen van posts op Reddit kosten veel tijd. Ook reageren de meesten anoniem, waardoor we niet goed kunnen controleren of een verhaal echt is." Ja hee ontzettende pedaalemmer misschien is het dan een goed idee om het gewoon niet te doen en je tijd en energie aan programma's te besteden is maar een suggestie hoor.