Chris Zegers stopt met op uw centen de wereld rondreizen
BNNVARA laat hem achter op een Filipijns strand
Ja we kunnen hier nu wel helemaal zuur gaan doen, maar als je jarenlang op kosten van de belastingbetaler alle uithoeken van de wereld hebt mogen zien heb je de boel ook wel weer zo'n loer gedraaid dat we er bijna respect voor hebben. Een beetje de wilde jongen uithangen en af en toe wat tips geven over waar je precies de locals kunt vinden. En dat voor de arbeiders- en jongerenomroep, terwijl de oorden die je aanprijst voor arbeiders niet te bekostigen zijn en voor jongeren niet boeiend. (Van 16-19 gaan die allemaal naar Lloret de Mar en alles daarboven gaat zichzelf zoeken op Bali of cursussen verkopen in Dubai, red.) Afijn, Chris vindt het wel mooi geweest met de vlieguren. Dat laat hij weten met het bovenstaande emotionele dankwoord aan u, de belastingbetaler, die voor het gemak maar even 'de kijker' genoemd wordt. Graag gedaan Chris, echt heel graag gedaan.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Bindende kijktip. NPO-docu over schrijver des vaderlands Lale Gül
Hee geëngageerde literatuur, dat zullen linkse mensen vast leuk vinden
Bar Laat gestopt met Sophie Hilbrand
Kon ook niet meer he
Lieverd Khalid Kasem definitief weg bij BNNVARA
Gelukkig hebben we de tapes nog
Kijkbuiskindertjes klaar met boze Tim Hofman
Waar is dat geld? NOU?!
LOL. Talkshowredacteuren BNNVARA nu al preventief naar 'psycholoog en coach'
OP JE KNIEËN! HET IS MENEER TIM DE WIT VOOR JOU!
Luisteren. Podcast gaat meer dan 10 minuten LOS op leugenaars 'journalistieke' omroep BNNVARA
Nou hier kan dus wel 100 miljoen vanaf