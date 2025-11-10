Ja we kunnen hier nu wel helemaal zuur gaan doen, maar als je jarenlang op kosten van de belastingbetaler alle uithoeken van de wereld hebt mogen zien heb je de boel ook wel weer zo'n loer gedraaid dat we er bijna respect voor hebben. Een beetje de wilde jongen uithangen en af en toe wat tips geven over waar je precies de locals kunt vinden. En dat voor de arbeiders- en jongerenomroep, terwijl de oorden die je aanprijst voor arbeiders niet te bekostigen zijn en voor jongeren niet boeiend. (Van 16-19 gaan die allemaal naar Lloret de Mar en alles daarboven gaat zichzelf zoeken op Bali of cursussen verkopen in Dubai, red.) Afijn, Chris vindt het wel mooi geweest met de vlieguren. Dat laat hij weten met het bovenstaande emotionele dankwoord aan u, de belastingbetaler, die voor het gemak maar even 'de kijker' genoemd wordt. Graag gedaan Chris, echt heel graag gedaan.