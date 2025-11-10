Sleutelscene: beeld van Lale die eerst mét hoofddoek tussen haar medestudenten in de VU zit, ietwat nors, in haar zelf gekeerd, en kort daarna: zonder, bevrijd, naar buiten gekeerd, het juk afgeworpen. Het wrange: ze betaalt twee keer een krankzinnige prijs voor haar vrijheid. Eerst verstoten worden, en daarna een groot gedeelte van die vrijheid weer moeten inleveren, omdat de verstoters en hun medestanders weigeren hun bloeddorst onder stoelen of banken te steken.

Ook malloot: Lale die aangeeft zichzelf als columnist te hebben aangeboden bij Trouw, de Volkskrant en NRC. Bestsellerauteur met (op dat moment) een vaste plek in Het Parool gaat moedwillig op presenteerblaadje liggen, maar op de een of andere manier zien drie kwaliteitskranten, stuk voor stuk met diversiteit hoog in het vaandel, er geen brood in. Beetje lafjes, maar nu ook weer niet verbazingwekkend voor links. (Op rechts is het ook niet per se zaligmakend, daar krijgt ze dan weer een menigte muffe meningmannetjes achter zich aan omdat ze het gore lef heeft een van hen afwijkend standpunt in te nemen omtrent Israël).

Afijn, lang verhaal kort, kijk die docu. We hebben Ayaan Hirsi Ali Nederland uit laten jagen en Theo van Gogh laten vermoorden. Zorg goed voor dit exemplaar, svp - ze komen maar eens in de zoveel decennia langs.