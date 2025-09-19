Taliban verbieden door vrouwen geschreven boeken op Afghaanse universiteiten
Taliban bijna net zo erg als Donald Trump
Slecht nieuws voor de Afghaanse lezersschare van Doortje Smithuijsen en Anousha Nzume: hun oeuvre is met onmiddellijke ingang niet meer beschikbaar op lokale universiteiten, waar ALLE door vrouwen geschreven boeken op last van de Taliban verboden zijn. Ook in de ban: genderwetenschappen, alles over mensenrechten, alles over seksuele intimidatie, en alles dat de Iranisering van Afghanistan (?) zou versnellen. Hee wat gek waren deze Taliban niet de gematigde Taliban nee hoor helemaal niet. Hier lijstje al eerder verboden zaken, waaronder schaken, niet-turquoise taxi's en te korte baarden.
