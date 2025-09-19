achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Taliban verbieden door vrouwen geschreven boeken op Afghaanse universiteiten

Taliban bijna net zo erg als Donald Trump

Slecht nieuws voor de Afghaanse lezersschare van Doortje Smithuijsen en Anousha Nzume: hun oeuvre is met onmiddellijke ingang niet meer beschikbaar op lokale universiteiten, waar ALLE door vrouwen geschreven boeken op last van de Taliban verboden zijn. Ook in de ban: genderwetenschappen, alles over mensenrechten, alles over seksuele intimidatie, en alles dat de Iranisering van Afghanistan (?) zou versnellen. Hee wat gek waren deze Taliban niet de gematigde Taliban nee hoor helemaal niet. Hier lijstje al eerder verboden zaken, waaronder schaken, niet-turquoise taxi's en te korte baarden.

Tags: afghanistan, taliban, literatuur
@Schots, scheef | 19-09-25 | 21:00 | 173 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

De GeenStijl Podcast: Keyvan Shahbazi over Mohammed-cartoons, moed en de Iraanse Revolutionaire Garde

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 13-04-25 | 08:30 | 95 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.