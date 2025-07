Bemoeizuchtig clubje, dat Internationaal Strafhof, zonder enige kennis van delicate cultuurverschillen en begrip voor eeuwenoude tradities. Barbertje moet en zal hangen. Haibatullah Akhundzada is nota bene de hoogste geestelijk leider en heeft expliciet aangegeven hier niet van gediend te zijn. "We are now an independent country. (Foreigners) should not give us their orders, it is our system, and we have our own decisions." Helemaal waar meid, hartstikke goed. "The success of the Afghan jihad is not only a source of pride for Afghans but also for Muslims all over the world." En dat moet die mensen dan weer worden ontnomen? Misselijk hoor. Nummer twee is de hoogste rechter Abdul Hakim Haqqani, nog zo'n montere verschijning. En waarom eigenlijk? Vrouwen mogen in Afghanistan hun tepels niet op Instagram zetten niet naar school, niet studeren, niet of nauwelijks werken, niet naar parken, indien in een relatie geen lange afstanden afleggen zonder manlief, niet hun bakkes op straat vertonen, niet hun benen op straat vertonen, niet hun armen op straat vertonen, niet hun voeten op straat vertonen, niet hun haar op straat vertonen, niet hun schouders op straat vertonen, niet hun haar op straat vertonen, niet naar de sportschool, niet naar openbare zwembaden, en onze favoriet, niet in een huis zijn waar je hen door de ramen kunt zien (onduidelijk of het huis of de vrouw dan zweepslagen krijgt, o nee, wacht, dat is helemaal niet onduidelijk, de vrouw natuurlijk). Ho ja goed, en ze worden gevangen gezet, gemarteld, vermoord,verkracht. Zoiets gilt eigenlijk om een drukbezochte Feminist March in Amsterdam of Utrecht, zou je zeggen, maar in werkelijkheid kan het die mensen natuurlijk geen reedt schelen.