Kijk eens aan: "het strengste asielbeleid ooit", maar dan echt. Fort Holland alias Kabinet Schoof is niet van plan om 145 Afghaanse uitzendkrachten, plus hun families (= 965 personen) naar Nederland te halen als dank voor bewezen diensten. Want het zijn er opeens HEEL ERG VEEL geworden. Heel gek, maar in shithole country werkte blijkbaar iedereen voor Nederland. Jij bent bewaker, jij bent bewaker, iedereen is bewaker! Het gaat nu om - simsalabim - 1000 "beveiligingsmedewerkers" die - hatseflats - 4500 familieleden zouden meebrengen. En daarom zeggen ministers Faber (PVV), Brekelmans (VVD) en Veldkamp (NSC) NEEN NEEN NEEN, ze komen er niet langs. Nederland zat bijna 20 jaar in Afghanistan (wiki) en heeft er best wel wat meer gedaan dan een weg van 16 kilometer asfalteren. Vertelt u het maar in uw eigen woorden, defensiestas Tuinman (BBB):

"Maar weinig mensen weten het”, zegt Tuinman. „Maar we hebben daar de grootste Nederlandse luchtaanval ooit uitgevoerd. We vlogen erheen met drie Chinooks, vier tot zes Black Hawk-helikopters en dat in drie golven. Die landingszone was zo shit hot, we waren de eerste lui al uit de voeding aan het schieten terwijl de Chinooks nog aan het landen waren. De CIA, de FBI, al die agencies stonden daar onder bevel van ons, Taskforce-55. Als je het hebt over een vette operatie, dan was dit het.” Tijdens de gevechten sneuvelden zeker 37 tegenstanders. „De schrik bij de vijanden was zo groot dat ze in paniek in vrachtwagenbanden de rivier in sprongen”, herinnert Gijs Tuinman zich. „Na die actie is de vallei zeker een jaar lang opengebleven. Maar ja, alle resultaten zijn natuurlijk plaatsgebonden en tijdelijk.” (Telegraaf)