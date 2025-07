Goedemorgen Nederland. Nog even over die aangenomen asielwetten die afgelopen week een deel van het land in een bizarre staat van SHOCK hebben gebracht, met allemaal malle linkse petities, Amsterdamse wethouders die de vingers in de oren stoppen, panikerende soepkeukens en De Politie die op vrijdagavond een maf bericht ("niet elke illegale vreemdeling geeft overlast of is crimineel") doet uitgaan. Gelukkig hebben we de Volkskrant om een & ander eens goed te duiden, opdat we De Zaak helder voor ogen hebben. Komt-ie:

Mag je nu wel illegaal in Nederland verblijven?

Het korte antwoord is nee. Wie niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet na negentig dagen een visum of verblijfsvergunning hebben om legaal in Nederland te zijn.

Nou. Dat was toch allemaal niet zo moeilijk? Nu alleen nog een keurig, humaan alsook effectief uitzetcentrum op bootafstand van een luchthaven (banen, banen, banen, boost voor Lelystad) en we kunnen prettig verder met dit gave land. Hup Guantanamo Pampus!