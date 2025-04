Wie weet wat die kinderen in Schiedam precies met die messen wilden doen! Misschien hadden ze wel een machtig stuk paté en croûte op de kop getikt bij de traiteur en hadden ze scherp snijwaar nodig om zonder brokken door die prachtige korst te komen. Misschien gebruikten ze de messen alleen om bolletjes zwarte peper te kneuzen. Misschien wilden ze wel een punt aan een stok slijpen om daarna dingen te doen die natuurmensen doen met een puntige stok, namelijk helemaal niks. Misschien had er eentje een lekker scharretje uit de zee gehaald en had de ander een plan het beest te fileren (niet doen, gewoon lekker in roomboter jagen). Misschien was er een mooi bosje peterselie op hun pad gekomen en moest het fijngesneden worden. Appeltje schillen. Paprikaatje snijden. Brief openen. Warm maken en door de boter. Biefstukje snijden. Touw afsnijden. Worstje snijden. Of gewoon iemand doodsteken, dat kan natuurlijk ook.