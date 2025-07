Wat er zeer waarschijnlijk gebeurd is: een 71-jarige man uit Wierden, Overijssel, verwondde in de vroege ochtend zijn vrouw met meerdere messteken en sprong daarna vanaf het dak van zijn appartementencomplex de dood tegemoet. De vrouw is gewond afgevoerd per traumahelikopter. Oost.nl schrijft dat het echtpaar een "leven vol tegenslagen achter de rug" had, die de man uitvoerig op zijn eigen website beschreven zou hebben. "Duidelijk is ook dat de man zijn hele leven vocht tegen depressies. (...) Nadat beiden eerder hun levenspartner door ziekte hadden verloren, vonden ze elkaar en gaven elkaar december 2021 het jawoord in de Hervormde Kapel in Wierden (...). Zijn enkele jaren oudere vrouw doorliep de middelbare school in Hilversum. Samen hebben ze zes kinderen uit hun eerdere huwelijk en tien kleinkinderen."

Tubantia schetst een profiel van iemand die vaak in conflict lag met instanties en hulpverleners: "De Wierdenaar bestempelde zichzelf als hoogbegaafd. Dat maakte hem eenzaam, vond hij. (...) De laatste psychiater uit Zwolle die hem behandelde sleepte hij voor het tuchtrecht, zonder succes. Hij was daar heel boos over. (...) Die boosheid leidde ertoe dat hij zich de afgelopen jaren drukmaakte over de manier waarop gezondheidszorg was georganiseerd. Hij zag ‘een zorgmaffia’. Hij schreef een rapport hoe het anders kon. Inclusief een herziening van het tuchtrecht. „Ik ben een academische ervaringsdeskundige”, stelde hij. (...) Hij schreef alle partijen in de Tweede Kamer aan om aandacht te vragen voor zijn plan. Hij schreef ook naar ministers. De Twentenaar was diep teleurgesteld dat zijn plan geen enkel gehoor vond in Den Haag."

Tubantia baseert zich in deze beschrijving op een eigen interview dat het "enige jaren geleden" zelf met de man afnam, maar dat oorspronkelijke interview lijkt even niet meer te vinden. Ook was de man auteur van vier boeken waaronder Houden van, "Een boek over de liefde tussen man en vrouw."