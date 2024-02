The good die young. Jesse Jane ons ruw ontnomen, Emily Willis in het ziekenhuis na een OD, Lisa Ann in de bloei van haar leven gearresteerd. Dat allemaal terwijl we nog bekwamen van het in mysterie gehulde overlijden van Shyla Stylez, de zelfmoord van August Ames kort daarna gevolgd door het prematuur overlijden van Yurizan Beltran, Olivia Nova en Olivia Lua.

En nu DÍT weer. Actrice Kagney Lynn Karter - die we enkel en alleen kennen uit deze scene in Louis Theroux's documentaire (14:25) over de industrie waarin haar vriendje bezwaren uit tegen een aanstaande scene met vijf acteurs - sloeg op 36-jarige leeftijd de hand aan zichzelf. En laten we ook niet doen alsof Lana Rhoades en Riley Reid zo lekker in de wedstrijd zitten tegenwoordig, dus we houden ons hart vast.

Extra confronterend overigens! Als je op Twitter op Shyla Stylez zoekt zie je Kagney en Shyla in betere dagen samenwerken.