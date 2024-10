GeenStijl Puzzeluur! De Volkskrant heeft vandaag een hilarisch paniekverhaal dat het VIJF OVER TWAALF op de Noordzee is. Foto erbij van gaswinning ten noordoosten van Ameland (bron) en u weet weer hoe laat het is. Maar er ontbreekt iets in het Volkskrant-artikel en aan u om uit te vogelen wat dat is. Spoiler: het begint met een W. Dus roept u maar! Wandelaars? Woorplatforms? Woeste golven? Weemeeuwen? Wolifanten? Warnalenvissers? Wislam? Moeilijk moeilijk.

Update: Bril. Jant