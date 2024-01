knip, plak & shout-out naar Onze Mannen op zee

Het nieuwe jaar begint met veel wind op zee, windkracht 8 tot 9 uit het westen. Dat is voor ons veel teveel. Daarom laten we de kotter nog een paar dagen aan de steiger liggen.

De kotters die wel op zee zijn krijgen het zwaar te verduren. Zoals de GO 5, die met schade aan zijn netten voor de storm naar Stellendam vaart om daar zijn beug weer te klaren. Als hij eenmaal in het Slijkgat is loopt de kotter aan de grond. Maar gelukkig is de KNRM snel ter plaatse en kunnen ze de onfortuinlijke bokker net voor storm Henk weer loskrijgen zodat hij zijn weg naar de veilige haven kan voortzetten.

Diezelfde nacht kon ik de slaap slecht te pakken krijgen, want het gierde van de wind om ons huis - ik moet toegeven dat ik het nog niet zo erg heb meegemaakt sinds wij in dit huis wonen - en dan moet ik altijd denken aan alle zeelieden en vissers die op dat moment op zee zijn om hun beroep uit te oefenen. Je hoopt altijd dat er niets gebeurt en dat de zee hen genadig is. Tijdens die storm krijgt de KW 88 een dreun water, zoals wij dat zeggen...

