Foto gevonden in de nationale fotobank. Eerste gelijkstroomverbinding op zee. Klinkt jubelfantastisch, maar let op: er zit een adder onder het zeegras. Ook vandaag: Eneco trekt zich terug uit bouw grootste Nederlandse windpark op zee. Wegens te duur, wegens niet toekomstbestendig, wegens meuk niet leverbaar, wegens te dure handjes, inflatie, hoge rente, boetes bij te laat opleveren en straks wordt ook nog al het koper gejat! Allemaal leuk en aardig, dat "ingebruikname" lijstje, maar dat zullen we nog wel eens zien. Volgens de vissermannen van EMK (visdraad) is dit "het begin van het einde" van de marine windmolenmanie en krijgen we eindelijk weer familiebakkies kibbeling van 2 euro en broodjes garnaal van 3 euro. Dus wacht nog ff met de sloop van al die kotters in Kampen en gooi die visafslagen weer open. Vrijdag visdag!