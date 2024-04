Hoe DURFT de provincie Noord-Holland op volledig legitieme en democratische wijze in te gaan tegen de windmolendroom van de GEMEENTE AMSTERDAM? Wie denken de provinciale politici van vvd, BBB, CDA, PVV, JA21, 50Plus, de SP, de Diertjes en FVD eigenlijk wel niet wie ze zijn door zomaar in een heuse democratische stemming tégen de plannetjes van GROENLINKS AMSTERDAM te stemmen? Weten ze niet dat GroenLinks Amsterdam heel graag drie windmolens bij de Noorder IJ-Plas wil? Het is wel de GEMEENTE AMSTERDAM hoor! Wat denkt BBB wel niet, door te spreken met buurtbewoners die hun zorgen uiten over de hoogte van de windmolens? En wat denken die buurtbewoners wel niet? DE GEMEENTE AMSTERDAM WIL WINDMOLENS JA! En wat denkt de vvd wel niet, 'bemoeilijken van de woningbouw'? GROENLINKS AMSTERDAM WIL WINDMOLENS!!!!

... en dus stuurt grote baby Rutger Groot Wassink (5) een boze dreigbrief naar de provincie over 'juridische houdbaarheid' en het 'verhalen van door Amsterdam geleden schade' WANT HET IS WEL DE GEMEENTE AMSTERDAM JA EN ALS DE GEMEENTE AMSTERDAM WINDMOLENS WIL KOMEN ER WINDMOLENS