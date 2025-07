Mocht u nou zin hebben om een godsvermogen te betalen om te mogen baden in de relieken van de dood (patatbakjes met klodders mayo die over stoelen zijn gesmeerd, kinderkots in de hoek, bejaardenpamper en Tena Lady in de overvolle vuilnisemmer, mandarijnenschillen over, patatje pinda op het plafond, tuf & kwijl op het raam, stront op de klinken van de schuifdeuren, halletjes die meuren naar plee) dan kunt u de trein een keertje proberen. Anders moet u toch echt met de auto. En hoewel het voor iedereen buiten de ring A10 eigenlijk wel prima is en voor heel veel Amsterdammers ook wel prima is, is Amsterdam ook komend weekend weer compleet afgesloten van de buitenwereld. Werkzaamheden A4, Coentunnel dicht, werkzaamheden A10, start zomervakantie, enz. enz. Rijkswaterstaat waarschuwt voor 'extreme verkeershinder' met urenlange files. Maar ja, je HOEFT er niet te wonen.