Makkers wild geraas staken. Voor iedereen in de provincie: wij gaan naar de Halsema Rock am Ring zodat u het niet hoeft te doen. Het is 30+ graden & Amsterdam is zo geil als een natuurwijntje. Het hippe bier staat koud, matcha gegoten, plees vol kloten en de coke komt in sloten. Wij gaan op zoek naar ijsco (#1 Liuk, #2 Dracula, #3 Split), koud bier, leuke mensen, vertier, chaos, voetballen, verkoeling, creatief publiek, diverse kritiek en lichte muziek. Winnen of staken. Als het te warm is naaien we er gewoon weer uit. Let maar eens op. Dit allemaal helaas zonder popgroep Mixed Dinges uit Weesp, niet vanwege Israël, maar zij zijn bang dat Denise (90) op haar snuit gaat. We delen stickers uit. GeenStijl. Ring Festival. LIVEBLOG.

Terug in de tijd update 11:45 - Nu al / nog steeds extreme chaos bij S103. Duizenden mensen in brandende zon. Ook allemaal kinderen. Opgang niet open. Geen communicatie. Iedereen doet maar wat. Hahaha

Update 12.00 - S103 is open dit wordt ons toch een feest! Het is warm

Update 12:05 - De eerste kinderen willen weg. Waarom waren we hier ook alweer

Update 12:15 - Heel druk bij eerste biertent. DOMBO’S!

Update 12:22 - OLA ijscotent gesloten wegens pinstoring. Cash verboden. Lange rijen bij Heinekentoko. Geef bier & ijs verdomme

Update 12:27 - Het is vooral heel veel lopen in niks. Lopen van niks naar nergens. Het is een woestijn. Er is hier niks voor kinderen. We hebben geen bier geen ijs, alleen HITTE en de Urban Arrow Experience

Update 12:45 - Bier is 4,45. Een burger 9,95. Mosterd heeft bier

Update 12:55 - We hebben een H we hebben een A - hahahaha

Update 13:06 - Amsterdam Tamir = 2,95. Kati Piri heeft er al 10 op

Update 13:07 - Mosterd gaat. Het was stom

Update 13:45 - CONCLUSIE. Slecht idee blijkt in de praktijk slecht idee. Heel lange stukken Ring met helemaal niks, beetje strompelen door de grijze woestijn, niks te doen voor kinderen, geen sfeer, bier duur, ijs duur, we hebben het maar meegemaakt maar gelukkig is de eerstvolgende keer pas over 750 jaar en dan zijn we hopelijk al dood. Einde liveblog.