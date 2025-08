Dat je kanker krijgt van corona is natuurlijk geen nieuws. Dat was allang bekend. Toch? Dus waarom is het dan toch nieuws? Nou, het nieuws is, dat nu ook de Volkskrant het schrijft en dat echte onderzoekers het gaan onderzoeken. Dus u kunt stoppen met zelf onderzoek doen, het wordt vanaf nu weer netjes voor u gedaan door heuse professionals.

En nog een bonusdingetje: als je vanaf nu zegt dat je kanker krijgt van COVID hoef je niet meer bang te zijn dat Henri Bontenbal je op twitter met een knuppel in nek hengst.