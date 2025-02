Niet dat Engeloïden nou zo geïnteresseerd zijn in uitkomsten van een onderzoek want het is toch een groot complot en de schuld van een of andere reptielenbaas, maar er is (dus) geen enkel verband tussen hartstilstanden bij (top)sporters en een coronavaccinatie. "Ook in een grote database van hartstilstanden bij Amerikaanse sportende studenten en scholieren is geen enkele verdachte toename te zien, schrijven wetenschappers van de George Washington Universiteit nu, in vakblad JAMA." Dat kan Maarten Keulemans wel zo leuk in de Volkskrant pennen, volgens de Tapdanser des Doods klopt er weer geen ene flikker van en de gemiddelde reactie op Twitter is 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡. Dan ligt de waarheid vast ergens in het midden!