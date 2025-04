LIEVE MENSEN allemaal van harte gefeliciteerd want het is vandaag Wereld Hemofilie Dag. Dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met de twee liefdevolle strijders op de foto hierboven, maar tegelijkertijd ook weer alles. Want voor een dag om 'aandacht te vestigen op de zeldzame bloedstollingsstoornis en andere bloedingsstoornissen' wordt gretig geadverteerd bij Pfizer. EN WAT HEEFT PFIZER TE MAKEN MET BLOEDSTOLLINGSSTOORNISSEN? Nou ja, we weten niet wat u doet, maar wij zijn al op weg naar de GGD om een VACCIN te halen.