We worden al de hele week doodgegooid met artikelen dat het VIJF JAAR GELEDEN is dat we met z'n allen corona kregen. Vandaag precies vijf jaar geleden gingen de scholen dicht. Half Nederland werd gek, van politicus tot burger, we verpakten opa's en oma's in grondzeil zodat ze hun pasgeboren kleinkinderen konden vasthouden, we knoopten hoepeltjes om ons lijf om anderen op afstand te houden, we mochten alleen naar buiten met leenhonden, we kregen boetes omdat we moederziel alleen maar zonder mondkapje over straat gingen, we sloegen stapels pleepapier in en vijf jaar later kijken we op dat alles toch met gemengde gevoelens terug. Maar een ding gaf corona ons mooi wel: dat we lekker uit eten konden bij wegrestaurant In de Klaver te Nieber. Geen #QRCode en geen bekpamper.