Bewaard voor het ellendig lange pinksterweekend: deze geniale bierblikjestest van het Algemeen Dagblad. Ooit deden ze daar bij het AD aan oliebollen en nieuwe harings, dus dit is sowieso een verbetering. En helemaal als je die koddige juryrapporten leest. ,"Ik zeg: pas gemaaide madeliefjes, met een vanilleachtig zoetje. Lichtvoetig als een danseres.’’ Dude, het is bierrr. En wie maait er nou madeliefjes? In mei ook nog. TUINBARBAAR!!! Enfin, trek wat open voor u zelf en boomt u maar eens fijn over bierrr. Met de groetjes van blikjegrolsch. En de Aldi.