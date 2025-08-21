achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

WOKE rebranding in het StamCafé

GO BROKE!

Dan nu even een stukje ophef dat lekker ver van ons bed staat, omdat het ook weleens  geinig is om de boel gewoon van een afstandje te beschouwen zonder direct in de frontlinie te hoeven meeschreeuwen. In Amerika heb je dus Cracker Barrel, een enorme kitschkeet waar Amerikanen al 56 jaar hetzelfde Zuidelijke zielsvoedsel kunnen opvreten in walgelijke hoeveelheden. Het geheel is aangekleed als een old-timey Zuidelijke huiskamer, met al 56 jaar dezelfde nep-haard, dezelfde schommelstoelen én al 48 jaar hetzelfde logo. Dat logo is deze week, voor het eerst in de geschiedenis, VERANDERD. Het plaatje van een oude man naast een ton is vervangen door een simplistisch embleem met slechts de naam van de restaurantketen. Wat volgde: honderdduizenden briesende 'murica-warriors op X/Twitter, een BOYCOT en kelderende aandelen. Die bedrijven gaan het echt nooit snappen, hè?

Tags: stamcafé, restaurant, woke
@Zorro | 21-08-25 | 22:00 | 4 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

WWIII in het Stamcafé

Alles kan niet alleen (mogelijk) kapot, alles gaat ook nog eens (mogelijk) kapot

@Schots, scheef | 01-08-25 | 21:57 | 443 reacties

Wie zijn slechter: mannen of vrouwen?

Het antwoord op vraag 2 in het Stamcafé. En stel vraag 3 in de comments.

@Schots, scheef | 23-07-25 | 22:03 | 694 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.