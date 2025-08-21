Dan nu even een stukje ophef dat lekker ver van ons bed staat, omdat het ook weleens geinig is om de boel gewoon van een afstandje te beschouwen zonder direct in de frontlinie te hoeven meeschreeuwen. In Amerika heb je dus Cracker Barrel, een enorme kitschkeet waar Amerikanen al 56 jaar hetzelfde Zuidelijke zielsvoedsel kunnen opvreten in walgelijke hoeveelheden. Het geheel is aangekleed als een old-timey Zuidelijke huiskamer, met al 56 jaar dezelfde nep-haard, dezelfde schommelstoelen én al 48 jaar hetzelfde logo. Dat logo is deze week, voor het eerst in de geschiedenis, VERANDERD. Het plaatje van een oude man naast een ton is vervangen door een simplistisch embleem met slechts de naam van de restaurantketen. Wat volgde: honderdduizenden briesende 'murica-warriors op X/Twitter, een BOYCOT en kelderende aandelen. Die bedrijven gaan het echt nooit snappen, hè?