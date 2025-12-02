Dit StamCafé is speciaal voor iedereen die houdt van CASH GELD. Vroeger kon je de flappen op elke straathoek uit de muur trekken bij een pinautomaten van diverse banken, maar zoals u weet zijn die automaten stuk voor stuk uitgeroeid tijdens de Geldmaat-genocide. Voor de gezellige, oude pinautomaten kwam een knalgeel onding met een debiele smiley erop in de plaats. Voor het opnemen van je zuur verdiende rotcenten word je gedwongen mee te doen aan deze orgie van lelijkheid, áls het überhaupt lukt om iets uit het ding te krijgen want ze zijn nogal vaak kaduuk. Dat en nog veel meer schreven we al best vaak, maar geen van onze betogen kwam in de buurt van dat van de man in bovenstaand filmpje. Die man met die heerlijke Mokumse tongval is Louis Benoist uit het Zeeuwse Nieuwerkerk en het GOEDE NIEUWS is dat hij de POLITIEK INGAAT. Dat probeerde hij al eens door te pogen een lokale PVV-afdeling op te richten, maar dit kwam niet van de grond. Ook was Louis zeer kortstondig afdelingsvoorzitter van de SP, tot het moment dat hij erachter kwam dat zo'n functietje geen ene moer schuift, waarna hij zowel zijn afdelingsvoorzitterschap als het partijlidmaatschap opzegde. Legend shit. Lowietje is nu voornemens een gooi te doen naar een plek in de Schouwen-Duivelandse gemeenteraad namens JA21, maar dan moet het partijbestuur nog wel even groen licht geven. Wij roepen het bestuur van JA21 bij dezen ook op om dat onmiddellijk te doen; al het campagnemateriaal dat je nodig hebt is het 55 seconden durende geldmaatfilmpje en tel uit je zetelwinst. Ons stemadvies aan IEDEREEN in de gemeente Schouwen-Duiveland: Als uw CASH u lief is, stem JA21, stem LOUIS.