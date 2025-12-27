Wij hadden al geen hoge verwachtingen van de hoofdredactionele terugblik van NRC op 2025 (geen lekker jaar voor NRC ) maar het is de krant toch gelukt zelfs onder die lage lat te duiken. De inhoud is: kabinet-Schoof stom, bezuiniginen op onderwijs stom, Israël stom, Trump stom, Poetin stom. Nou gefeliciteerd. Maar tegen het einde gaat het pas echt mis, als NRC "de media" wil verdedigen. Dat ziet er zo uit:

Een krant waarvan de hoofdredactie een loopje met eerlijkheid nam toen er vragen werden gesteld over een correspondent die feiten aan haar laars lapte, een krant die een kulverhaal over 14 bronnen net zo lang bleef volhouden tot het echt niet anders kon, gaat lopen janken over hoe verschrikkelijk het is dat er tegenwoordig media bang zijn om woke gevonden te worden. Oh nee zeg NRC wat verschrikkelijk. Woke gevonden worden. Wat een ramp. Alsof er in Nederland geen door NRC-columnisten opgezette acties zijn gestart om een compleet medium het zwijgen op te leggen. Alsof er in Nederland anno 2025 niet door een hoofdredactie (die niks van feiten snapt) een autorecensent wordt afgezeken vanwege een verkeerd begrepen bijvoeglijk naamwoord. Woke gevonden worden. Hoe krijg je het uit je zelfingenomen nepnieuwspen. Zolang je als quasi-serieuze krant nog zo'n van iedere zelfreflectie gespeend jaaroverzicht het licht kunt doen zien, is woke gevonden worden echt niet je grootste probleem.

In de laatste alinea, die wij maar niet zullen citeren omdat we niet willen dat u bij het lezen ervan de complete Tweede Kerstdag weer retour afzender stuurt, haalt de anonieme commentator inspiratie uit het optimisme van James Baldwin, een zwarte homoseksueel in de VS die woke gevonden werd en gebukt ging onder echte homohaat en echt racisme. Wat. Een. Gotspe.