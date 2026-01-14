Iedereen denkt bij het horen van de naam Universiteit Leiden altijd maar meteen aan Paul Cliteur en Andreas Kinneging, maar er werken ook hele domme linkse mensen hoor! Zo had je een docent die bommen op Tel Aviv wilde gooien, werd een schilderij met de rokende vader van Job Cohen van de muur getrokken en nu dit weer. Na intensief onderzoek heeft de Faculteit Sociale Wetenschappen namelijk besloten haar gebouw geen 'Pieter de la Court' meer te noemen.

"Historisch onderzoek heeft ons geleerd dat Pieter de la Court, naast dat hij bekendstond als vrijdenker en voorvechter van economische en godsdienstvrijheid en rechten voor migranten, ook nauw verbonden was met kolonialisme en slavernij. Dat staat haaks op de waarden van diversiteit en inclusiviteit die wij als gemeenschap willen uitdragen."

De nieuwe naam: Agora. Dus wij wetenschappelijk onderzoek doen op Wikipedia. Leest u even mee: "De agora was in eerste instantie een ontmoetings- en vergaderplaats voor de vrije burgers (mannen, want het werk werd in de regel door de vrouwen en de slaven gedaan)". En die vrije burgers konden op de agora dingen kopen, zoals: een slaaf. Op zich niet heel inclusief dus, maar hee, je moet dat soort dingen in hun tijd zien. Hadden ze in Leiden nou maar een historicus die dat goed kon uitleggen.