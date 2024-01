Alle grote denkers die dit topic lezen zullen wel weer denken dat we complexe zaken proberen plat te slaan tot klikbare koppen en die grote denkers hebben gelijk, maar toch. U moet dit echt even zien hoor. Rob Oudkerk, bekend van tv, maakt voor de Joodse Omroep een programma over antisemitisme in Nederland. En voor dat programma komt hij terecht op de Universiteit Leiden. Antisemitisme, op de Universiteit Leiden, was daar niet iets mee? Ja daar was iets mee. Daar was een heel onderzoek mee, naar Paul Cliteur en zijn maffe maatjes bij de afdeling Rechtsfilosofie. Maar je had ook deze knakker, in november '21 op GeenStijl, en afgelopen zaterdag dus bij de NPO. Die geeft les in de 'ontstaansgeschiedenis van de staat Israël' en roept op tot het bombarderen van Tel Aviv. Niet gek dat Rob Oudkerk daar vragen over heeft aan de rector van de Universiteit Leiden. Helaas konden wij haar antwoord niet horen omdat haar voorlichter het gesprek besloot te onderbreken. "Nu wordt het een kruistocht!" Nou moe. Hele genuanceerde aflevering terugkijken (doet u toch niet) kan daarrr.