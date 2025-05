Over naar de wereld van de STABIELE GENIEËN. Kanye West is GEEN antisemiet meer, driewerf hoezee. Ook zegt hij te hebben gevideobeld met zijn kinderen. Hij heeft de afgelopen maanden weliswaar talloze tirades gehouden over het niet mogen zien van zijn kinderen (een Joods complot), een kledinglijn met swastika's uitgebracht, gouden swastika-kettingen uitgedeeld aan vrienden, honderden anti-Joodse Tweets de wereld in geslingerd en een nummer uitgebracht met de titel 'Heil Hitler', maar hij is dus vanaf vandaag GEEN ANTISEMIET meer. De vorige keer dat hij (kortstondig) afstand deed van zijn eigen Jodenhaat, deed hij dit omdat hij de film 21 Jump Street had gezien met daarin Jonah Hill. Wat nu de aanleiding is mag Joost Klein weten, vermoedelijk iets met de Here.