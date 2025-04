Zeg wat zei Oscar Wilde nou ook alweer "Wouter Goes is an absolute wanker" nee iets anders "Life imitates art far more than art imitates life" ja dat ja nou hoop het niet zeg. Kanye West heeft een nieuw liedje, uitgebracht per tweet, dik tien miljoen views, schijnt op zijn nieuwe plaat te staan, die Cuck gaat heten. Nu is de man natuurlijk geen hele stabiele kerel maar het goede nieuws is dat hij ditmaal in ieder geval niet Adolf Hitler bezingt. Dit liedje gaat namelijk over, eh, tja, doe maar lekker zelf onderzoek mensen. Ergens krijgt Civitas Cristiana een rolberoerte en eerlijk gezegd weten wij het allemaal ook niet meer zo goed.