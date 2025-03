Jihadisten tegen terrorisme, voetbalhooligans tegen zinloos geweld, prominente podcasters van begin vijftig met een gezin tegen het buitenechtelijk bezwangeren van opiniefeministjes, het katholieke Civitas Christiana tegen pedofilie. Welkom, maar onwerkelijk en enigszins verwarrend. Vooral als je, zoals Civitas Christiana, achter elke boom een pedo ziet, en je vindt dat kinderen geen kinderboeken van Pim Lammers mogen lezen omdat hij een fictief verhaal voor volwassenen schreef met pedofilie erin. Want in fictieve verhalen moet alles moreel verantwoord zijn en mag niets heftigs gebeuren (leg de bijbel dan weg, hypocriete trut, red.). We gaan ons bewapenen en iedereen die Lolita leest in de knieschijven schieten. Say it loud say it clear. We don't want Lolita here! Viva la revolucion. Seksuele voorlichting is stom want Maria had dat ook niet toen ze zonder met Jozef te wiepen toch ineens HARTSTIKKE ZWANGER werd, dus hou het svp ver van onze kinderen vandaan. De waarheid over homoseksualiteit! School hoeft hen niet homofiel te maken, dat ontdekken ze vanzelf wanneer de priester er een keertje opklimt.

Afijn Rutgers boos op Civitas Christiana, de notoire vechtjassen van de literaire wereld ook boos, en de komende anderhalve week weer gratis ophef om kinderboeken die het randje opzoeken. Zou er misschien een manier zijn om daarover in gesprek te gaan zonder het Lay back and think of England katholicisme van Civitas Christiana?