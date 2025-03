En dan glijden we nu moeiteloos van de Ramadan de Lentekriebels in, dit is Nederland jongen, zo gaan die dingen. Over moeiteloos ergens in glijden gesproken: daar gaat het dus deze week over, op allerlei basisscholen, en nu ja, dat is natuurlijk een tikje ongemakkelijk. Vandaar weer de heerlijke jaarlijkse patstelling tussen mensen die ervoor hebben doorgeleerd en geloven in seksuele voorlichting, en mensen die geloven in onbevlekte ontvangenis of de heilige profeet Mohammed en diens alleszins moderne ideeën over kindertjes en bronstigheid. Afijn het is eindelijk zover, we mogen weer. Allemaal ouders piswoest, en mocht u zich afvragen wat voor ouders dat zijn, het AD biedt soelaas: "Volgens schoolleiders zijn de voornaamste redenen voor de weerstand angst, culturele achtergrond, geloofsovertuiging, berichtgeving vanuit de media en dat ouders hun kind te jong vinden."

Joh.