Mensen wat wás het toch SPANNEND, hè? Wekenlang dat plein op de buis, en duizend Vaticaan-watchers op tv die het uiteindelijk allemaal fout hadden. De nieuwe paus is niet zwart, geen Aziaat, geen Wim Eijk, geen (trans)vrouw en niet getrouwd. Het is een OUDE WITTE MAN. Wel een Amerikaan, maar geen Trumpist. Sterker, het kan maar zo dat deze voorheen openlijk Trump-kritische paus een nagel aan de doodskist van de Oranje Man wordt. We gaan het allemaal zien. Paus Leo, uiteraard vernoemd naar Don Leo Beenhakker, neemt plaats op de Heilige Stoel. Of zo. Proost.