Ja-ha oké van de 18 verdachten zijn er alweer 17 op vrije voet, maar nog altijd verdacht. En toch, we verwachten ze vanavond niet. Maar goed, hoe was uw zondag. Bedachtzaam of bedenkelijk? En nog belangrijker: hoe wordt uw maandag? Wat het antwoord ook mag wezen, meer vertier na de breek.