Leuk nieuws voor Tibetaans boeddhisten en daarnaast alle vijftigplusvrouwen die zich ook best wel een beetje verbonden voelen met het boeddhisme omdat ze regelmatig een kwartiertje mediteren nadat ze iets te hard hebben staan tietzwiepen bij een festival met klankschalen en atonale oegaboegamuziek. De Dalai Lama is JARIG. Specifiek de veertiende Dalai Lama, Tenzin Gyatso, die vandaag 90 is geworden. Tja. Het is een 'heilige' figuur waarvoor overal ter wereld de rode loper wordt uitgerold, inclusief in onze Tweede Kamer, en vaak geheel onterecht de kwalificatie inspireeeerend toegedicht krijgt. Vandaag nog kreeg hij voor zijn verjaardag een knuffel van Richard Gere, blijkbaar een toegewijd Tibetaans boeddhist. Wij snappen het allemaal niet zo. Die Dalai zal ongetwijfeld een leven lang met zijn neus in de Tibetaans-Boeddhistische boeken hebben gezeten, maar je hoeft niet heel lang zonder roze Xenos-boeddhabeeldjes-bril op naar de man te luisteren om te zien dat het best wel een twat is. De Dalai Lama spreekt het liefst in lege algemeenheden en lacht na elke zin om zijn eigen uitspraken. Dat lachen wordt nog eens extra aangedikt zodra er naar de door hem gesteunde onderdrukking van de Shugden-boeddhisten wordt gevraagd. Per slot van rekening vroeg hij ook nog aan een klein jongetje om aan zijn tong te zuigen, dat vinden wij dus: raar gedrag. Ach ja, 90 jaar dus. Ook hijzelf kan er niet meer omheen dat zijn dood reïncarnatie dichterbij komt. Dat wordt dus nogal een dingetje. Zoals bij alles wat de Tibetanen aangaat, is CHINA namelijk van mening dat zij er een zegje in hebben wie de volgende Dalai Lama wordt. De kans is dan ook groot dat Tibetaanse leiders in ballingschap een opvolger gaan aanwijzen terwijl de Chinezen op hun beurt een ander kronen tot leider van Tibet en het Tibetaans boeddhisme. Wordt wel ingewikkeld, zo. Dan moet Erica Terpstra ineens kiezen van welke van de twee your holinesses ze het meest hitsig wordt. Wij in ieder geval van geen van beide. Hooguit van Erica Terpstra.