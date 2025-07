We zitten dus met z'n allen gevangen in een tijd waarin steeds meer mensen zich tot richten ChatGPT als ze zich iets afvragen of ergens mee zitten. Nou weet iedereen meer niet dan wel en is enigszins dolende zijn een fundamenteel onderdeel van de menselijke conditie, dus het hebben van vragen is hartstikke normaal en verder niet zorgelijk. Alleen: ChatGPT is uiteindelijk ook maar een machientje en bovendien volkomen humorloos. Enter het Orakel van Magenta. Dat Orakel bestaat uit een roulerend gezelschap GeenStijl-scribenten en buigt zich onbeschroomd en immer noest over Wat U Weten Wil. Zo zochten we in de eerste edities van deze rubriek uit of het klopt dat gewichtsverlies kan leiden tot een grotere piemel (nee) en wie onder de streep slechter zijn, mannen of vrouwen (die winnen wij kerels royaal). Het maakt ons geen bal uit of uw vraag praktisch, filosofisch, wiskundig, geschiedkundig of seksueel van aard is, we beantwoorden: alles. Nou nee, dat is ook weer niet waar, we beantwoorden er maar eentje: de allerleukste. In een topic, ergens de komende week.

Vraagt u maar!