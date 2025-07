Hier zakt onze broek van af. Evangeliegemeente De Deur heeft 62 vestigingen in Nederland, maar religekkies maken er de dienst uit, ontdekte de Stentor. In 2023 doneerden religekkies 2,4 miljoen euro aan De Deur, maar zo'n bedrag wordt dan geteld, beheerd en uitgegeven door religekkies. De mensen bij De Deur zijn hartstikke vriendelijk en verwelkomend, maar als je ze echt leert kennen blijken het religekkies. Een ex-religekkie schreef een boek over De Deur en ontdekte dat hij al die tijd te maken had gehad met religekkies. Huidige religekkies ontkennen dit dan weer met klem. Maar ja, dat zijn religekkies. Een vrouw die dacht dat ze niet werd omringd door religekkies mocht geen string dragen van de pastor. Heeft ze jaren over gepeinsd en wat blijkt: die man was dus een religekkie. Aardig, behulpzaam, voorkomend, maar wel een religekkie. Had dat meteen gezegd, maar nee hoor. Eerst jarenlang de vermoorde onschuld spelen en drie keer per week een dienst organiseren en de hele dag over de bijbel leuteren en om heel veel geld vragen en je aansporen om op straat zieltjes te werven en dan als je er middenin zit komt ineens de aap uit de mouw: religekkies. Heel toxisch allemaal.