Hartelijk vrijdagavond mensen. Wij hopen dat u een gezellige vrijmibo heeft gehad want dat kunnen we in ieder geval niet zeggen over de leden van Kabinet Schoof I. Tussen NSC en de rest boterde het natuurlijk al langer niet, maar vandaag besloot NSC-stas Achahbar na de ministerraad de Cobra in de tram te gooien door op te stappen. Aanleiding was naar verluidt een opmerking van VVD-minister Heinen (Financiën) over pus, maar bovendien zou er maandag gezegd zijn dat antisemitisme bij moslims in de genen zit. Anyway, als 1 NSC-schaap richting de Dam trekt wil de rest natuurlijk ook, dus we zitten nu officieel met een kabinetscrisis. Op dit moment verzamelen ook de leiders van PVV, NSC, BBB en VVD (INCLUSIEF PIETER OMTZIGT) bij het Catshuis voor crisisoverleg. Dit betekent naar goed Haags gebruik dat we de rest van de avond naar een deur dan wel hek zullen koekeloeren. KIJKT U MEE??

UPDATE: Alle partijleiders zijn aangekomen bij het Catshuis.

UPDATE: De toekomst van het kabinet wordt op dit moment bepaald achter een raam, ziet Henk Krol.

UPDATE: Het journaille aan de pizza.

UPDATE: Timmerfrans wil de notulen van de bewuste ministerraad openbaar laten maken en verwacht daarbij steun van NSC.

UPDATE: Op NPO Politiek is 'live' het raam in beeld zodat het net lijkt alsof ze daar hard werken en bovenop het nieuws zitten, maar TRAP ER NIET IN: het is een loop van beelden die eerder vanavond zijn opgenomen.

UPDATE: 'Bronnen rond NSC' melden dat Achahbar vindt dat de rechtsstaatverklaring is geschonden. De partij zou eisen dat de regeringspartijen zich opnieuw aan de verklaring committeren. Vragen die dit oproept: hoe ziet 'opnieuw committeren' eruit? Eist NSC ergens openlijke excuses voor? Daar heeft de PVV natuurlijk weinig zin in, wat kan betekenen dat het kabinet valt.

UPDATE: DENK-grootmoefti Van Baarle roept Nicolien van Vroonhoven op de heleboel op te blazen. Figuurlijk, vermoeden we.

UPDATE: Volgens Thomas van Groningen wordt er in verschillende kamers van het Catshuis tegelijk gesproken in verschillende samenstellingen. Ondertussen is er NOG MEER Indonesisch eten bezorgd.

UPDATE: We wachten hierrr verder.