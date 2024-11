Je kunt wel met allerlei feiten en cijfers lopen schermen over dat er geen kabinetscrisis is, maar de mensen in het land Den Haag ervaren nu eenmaal een kabinetscrisis, en dan moet je daar naar handelen. Het kabinet-Schoof zit er nog, maar waarom precies, voor wie zijn lol en hoeveel uur nog, wordt zo langzamerhand steeds moeilijker te begrijpen. Er was dus een plan van Dick Schoof om over een pakket bezuinigingen te onderhandelen met de oppositie (omdat het niet opschiet met de begrotingen en partijen in de Eerste Kamer volksvertegenwoordigertje spelen zoals bij de BTW-verhoging, red.), maar dat is zojuist door de leider van de grootste coalitiepartij afgeschoten. Daar kunnen ze mooi over overleggen bij het volgende pizzaberaad dat niet doorgaat.