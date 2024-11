We hebben nog een kabinet. Een kabinet dat al de hele dag in het Catshuis zit en maar weer eens de fractievoorzitters erbij moest halen omdat het er zelf niet uitkwam, maar we hebben nog een kabinet. De crisis begon vanmiddag toen bekend werd dat staatssecretaris Achahbar opstapte vanwege volgens haar racistische opmerkingen in de ministerraad van afgelopen maandag.

De Telegraaf meldde daarna dat het een misverstand zou zijn over een pusopmerking van minister Heinen, maar moest al snel toevoegen dat er toch ook 'iemand in het kabinet' gezegd zou hebben dat 'antisemitisme in het DNA zit' van 'een bepaalde bevolkingsgroep'. Het AD wist dat Achahbar de afgelopen dagen werd "bestookt door klachten van migranten- en moslimorganisaties die zich gegriefd voelden. De strekking: jij komt toch zeker wel voor ons op!", maar volgens NRC had ze al op maandag besloten op te stappen. Volgens RTL Nieuws "zijn NSC-bewindspersonen de afgelopen dagen erg geschrokken van 'zeer racistische taal' van de drie andere partijen in overleggen tussen bewindslieden". De NOS meldt dat NSC van de andere partijen vraagt zich nogmaals aan de rechtsstaatverklaring te committeren.

En deze informatie is dus gelekt door mensen die dus ondertussen met elkaar aan het onderhandelen waren over het voortbestaan van hun samenwerking. En daar hebben we meteen het grootste euvel te pakken van dit extraparlementaire kabinet dat zo extreem parlementair is dat ministers niet meer over hun eigen beleid gaan: de coalitie bestaat uit partijen die het niet willen, partijen die het niet kunnen, en partijen die het niet willen én niet kunnen. De PVV en NSC zijn allebei opgericht uit onvrede met de VVD en hebben misschien nog wel een grotere hekel aan elkaar dan aan die partij. En Caroline van der Plas kan wel eieren uit haar BH blijven halen, maar dat is toch meer iets voor de buurtvereniging dan voor een coalitie die snel moet kunnen reageren op events, dear boy, events.

En nu heeft NSC natuurlijk geen zin om de stekker eruit te trekken op het onderwerp 'migratie' want dat is nou niet bepaald een campagne-onderwerp waar die partij een sterk verhaal over heeft, of überhaupt een verhaal. Nou ja, er was wel iemand met een verhaal, maar die werd toen door allemaal mensen voor racist uitgemaakt. En hij kan het nu niet meer vertellen en is er binnenkort ook niemand meer om ernaar te luisteren. Dus zegt Nicolien van Vroonhoven dat ze nog wel wat te slikken heeft. En dus hebben we nog een kabinet. Tenminste, voorlopig.

UPDATE 21:35 - Geen val vanavond, zeggen 'meerdere partijen' tegen Sam Hagens.

UPDATE 22:02 - Bronnen NOS: Andere NSC-bewindspersonen blijven, alleen Achahbar stapt op

UPDATE 22:04 - Ook RTL Nieuws, AD en de hele reutemeut melden dat de crisis is afgewend. Kunnen wij ons mooi klaarmaken voor Tyson en Jake Paul.

UPDATE 22:40 - Er komt waarschijnlijk nog een persconferentie, maar wanneer is nog onduidelijk omdat 'er toch nog extra overleg tussen betrokkenen' is, meldt Fons Lambie

UPDATE 22:47 - Onderhandelingsrondje is alweer klaar

UPDATE 22:57 - Ontslag Achahbar nu officieel

UPDATE 23:09 - Verklaring Achahbar: "De polariserende omgangsvormen van de afgelopen weken hebben een zodanige impact op mij gehad dat ik mijn positie als staatssecretaris van dit kabinet niet langer effectief kan en wil vervullen"

UPDATE 23:14 - Complete brief Achahbar hierrr

UPDATE 23:23 - Zo om 23:30 persco, livestream hieronder

UPDATE 23:34 - Schoof zegt dat kabinet een kabinet voor alle Nederlanders wil blijven, volgens hem is er geen sprake van racisme in het kabinet (maar ze moesten er dus wel eerst 12 uur over vergaderen om daar achter te komen)

UPDATE 23:35 - Schoof gaat niks zeggen over de ministerraad omdat dat geheim is. MAAR JA DAN WETEN WE DUS NIET WAT ER GEZEGD IS

UPDATE 23:36 - De toverformule van Schoof is kennelijk "Er was en is geen sprake van racisme", noch in het kabinet, noch bij fracties

UPDATE 23:39 - LOOOL, "Elke crisis kom je sterker uit." Tuurlijk Dick

UPDATE 23:46 - Schoof lijkt nu toch een beetje te suggereren dat gelekte uitspraken niet zouden zijn gedaan, dat zou in de toekomst nog lastig kunnen worden

UPDATE 23:49 - Persco Schoof is klaar, nu hierrr livestream met zo de 4 fractieleiders

UPDATE 23:53 - Van Vroonhoven: 'Was heftig gesprek, hebben elkaar diep in de poppen van de ogen gekeken, wij zijn ervan overtuigd dat daar geen sprake is van racisme, Nora heeft dat ook in haar verklaring niet zo genoemd'

UPDATE 23:56 - Van Vroonhoven doet nu alsof ze niet weet wat er in de ministerraad is gezegd. Joe

UPDATE 23:57 - Volgens Van Vroonhoven was er wel sprake van "rauwere omgangsvormen"

UPDATE 23:59 - Het is weer een rommeltje met Van Vroonhoven, haar quote is nu "woorden doen ertoe", maar kennelijk niet zoveel dat NSC het kabinet liet klappen

UPDATE 0:03 - Wilders: 'Ik ben ontzettend blij dat het kabinet niet is gevallen, we hebben vertrouwen in elkaar', beweert ook dat hij niet weet wat er in de ministerraad besproken is en gaat er meteen vandoor. Verzuchting journalist: "Wat staan we hier te doen nog joh?"

UPDATE 0:05 - Yesilgöz over uitspraken die Heinen gedaan zou hebben: 'Niemand herkent zich hierin'

UPDATE 0:10 - Van der Plas zegt alleen maar 'ik kan er niks over zeggen, we zijn er uitgekomen' en is ook snel weg

UPDATE 0:13 - Zojuist kregen we Nora Achahbar te zien, die kennelijk al vóór de persconferentie van Schoof een verklaring voorlas, maar geen vragen beantwoordde

UPDATE 0:14 - Wat staan we hier te doen nog joh? Wij gaan tukken