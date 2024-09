Het is heel simpel. Als je ervoor wilt zorgen dat het debat over bevolkingsgroei en alsmaar dalende kindertallen gekaapt wordt door echte vrouwenhaters en echte racisten, dan moet je iedereen die erover begint een vrouwenhater en een racist noemen. Mensen die geen vrouwenhater of racist zijn vinden het namelijk helemaal niet leuk om vrouwenhater en racist genoemd te worden. Echte vrouwenhaters en racisten daarentegen, zijn het gewend om vrouwenhater en racist genoemd te worden en vinden het zelfs leuk. Vervolgens wordt er alleen nog door vrouwenhaters en racisten over bevolkingsgroei en alsmaar dalende kindertallen gesproken en dan kijken we elkaar over 20 jaar aan en zeggen we OF oh jee hadden we nou maar iets gedaan OF nou vrouwenhaters en racisten, kom maar door met die oplossingen. Dat lijkt ons: een slecht idee. Gewoon serieus nadenken over de gevolgen van bevolkingsgroei en een laag kindertal en mogelijke beleidsmaatregelen lijkt ons daarentegen: een goed idee. Juist als je geen vrouwenhater of racist bent.