Ja hoor. Een staatscommissie met mensen die vonden dat we in Nederland toch vooral heel erg ruim wonen (klopt niet, red.) heeft meer dan een jaar lang naar de cijfertjes gekeken en ze zijn eruit: het wordt toch wel erg druk zo, op dat hele kleine stukje aarde. "Nederland moet actief beleid gaan voeren voor een „gematigde bevolkingsgroei” tot maximaal 19 tot 20 miljoen inwoners in 2050 om brede welvaart te behouden." Sodeju. Dat is even concreet. Volgens de commissie moet Nederland gaan sturen op een bevolkingsgroei die tussen de 40.000 en 60.000 zit. Dat is: een stuk minder dan de afgelopen jaren.

Nederland is het op één na dichtstbevolkte land van de EU (na Malta, wat geen echt land is) en dan zijn er altijd van die (liegende) demografieprofessoren die zeggen 'ja maar als je kijkt naar het gemiddeld aantal inwoners per kilometer per inwoner, dan zijn we juist gemiddeld', maar daar zegt de Staatscommissie nu over: OPHOEREN. Oh en voor iedereen die van Leo Lucassen heeft geleerd dat 'migratie een gegeven is', heeft de commissie nog een concrete doe-tip: "De Staatscommissie zegt dat Nederland als klein en druk land binnen de EU moet pleiten voor een uitzonderingspositie bij het opvangen van asielzoekers." Oh ja.

HELE RAPPORT: Nog niet online, even deze F5'en

UPDATE 15u21: Hè hè. Rapport hierrr