Nee dit is geen metafoor. Maar dit is wel Nederland. Pleuris weer op Hemelvaartsdag, Netflix al uitgespeeld, geen bal te zien op Videoland, alleen een of andere hockeywedstrijd op tv dus dan maar even lekker naar het boterzuur onder de uitjes Mall of the Netherlands. En kijk eens wie we daar hebben het zijn de buren en de buren van de buren en de buren van de buren van de buren en de mensen die daarnaast wonen ook en die moeten allemaal met de auto komen dus die moeten allemaal parkeren en als we allemaal moeten parkeren dan is voor je het weet de parkeerplaats vol. Nogmaals: dit is geen metafoor. Tien punten plan, iemand?