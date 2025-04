Lekker gevoorlicht allemaal. Vijf dagen geleden maakte de rechtbank Den Haag zelf bekend dat de eigenaar van het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands een rechtszaak had verloren om een demonstratie van Extinction Rebellion met boterzuur te verbieden. "Tijdens het kort geding werd bekend dat de burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg- heeft besloten de XR-demonstratie (mocht die toch plaatsvinden) beperkt toe te staan. Vanwege het spoedeisende belang heeft de rechter in dit kort geding uitsluitend zijn beslissing (een verkort vonnis) bekend gemaakt. De rechter heeft de vorderingen van URW afgewezen." Iedereen helemaal zuur natuurlijk, want hoezo is het recht op demonstreren belangrijker dan het recht om niet bespoten te worden met boterzuur.

Vandaag, vijf dagen later, publiceert de rechtbank eindelijk de uitspraak en een persbericht. En wat blijkt? Dat 'beperkt toestaan' blijkt in te houden dat het gebruik van boterzuur juist wel werd verboden en dat daar ook tegen kon worden opgetreden. Sterker nog, als dat niet zo zou zijn, dan had die demonstratie gewoon niet door mogen gaan: "De rechter oordeelt dat de belangen van URW, die ervoor moet waken dat de veiligheid in de Mall te allen tijde gewaarborgd is, in dit geval zwaarder wegen dan het belang van XR om te demonstreren in de Mall."

Maar daar was dus geen sprake van: "Het protest zou alleen mogen plaatsvinden op een deel bij het parkeerterrein nabij de Mall. Ook was het niet toegestaan om boterzuur te verspreiden. De rechter oordeelt dat dit besluit niet anders kan worden begrepen dan een demonstratie in de Mall, waar URW voor vreesde, niet was toegestaan. Daarmee was er geen belang meer bij toewijzing van de vorderingen van URW." Oftewel: ophef overdreven. Dat heb je anders nooit. Maar hee, beste togadragers: had dat dan meteen gezegd.