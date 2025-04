Maar over de laffe burgemeesters van Eindhoven en Gouda die het extreemlinkse antisemitische Extinction Rebellion juist tegemoetkomen en wilden laten begaan met hun boterzuuraanslagen (die toen het XR te heet onder de voeten werd, ineens een 1 aprilgrap heetten), schrijft Van Weel: “Het is een lokale aangelegenheid en de burgemeester legt daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. Het is dan ook niet aan mij om in deze beoordeling te treden of om daarop vooruit te lopen.”

Excuus voor de grijsgedraaide XR-plaat in deze rubriek (de laatste keer in Bassie’s Discohoek voelt als gisteren ) maar het is aan de schimmige platenboer David van Weel te danken dat de schijf nu weer op de roze pick-up ligt. De vermeende VVD’er beantwoordde vrijdag aan het eind van de middag meerdere setjes Kamervragen over dit GS-artikel van afgelopen week: XR kondigt aanvallen met boterzuur aan, gemeente Eindhoven laat het begaan; geeft ondernemers tips over ventilatie en EHBO . Vragenstellers waren PVV, VVD en BBB.

Er is nog een derde setje Kamervragen, dat van zijn partijgenote Ingrid Michon. Maar dat beantwoordde hij gek genoeg niet per kerende post. Ook Michon, die boterzuur bij de chemische naam noemt, wil weten: “Deelt u de mening dat het verspreiden van butaanzuur een terroristische daad is?” Die vraag is het belangrijkste punt. Driekwart van de coalitie (alleen NSC stelde geen vragen, wellicht vonden ze dat te veel van het goede) noemt de boterzuuracties van XR een vorm van terrorisme. Maar juist dan houdt Van Weel zich op de vlakte.

Hij schrijft aan de Kamer over de XR-terreur: “Het is niet aan het kabinet maar aan het Openbaar Ministerie en uiteindelijk de rechter om te bepalen of er in bepaald geval sprake is van een terroristisch misdrijf of een criminele organisatie.”

Terrorisme, terreurdreiging en het opruien daartoe kun je niet aan lokale burgemeesters overlaten en is al helemaal niet de verantwoordelijkheid van de geïntimideerde ondernemers. Het bedreigen van 29 gemeenten met boterzuuraanslagen is natuurlijk een nationale aangelegenheid. Daar heb je de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij nodig, de inlichtingendiensten, het politieapparaat en het Openbaar Ministerie. En de eerstverantwoordelijke om dat justitieel-veiligheidscomplex tot actie te manen is… de minister van JUSTITIE en VEILIGHEID.

Het is aan deze bewindsman om - met een goed Haags woord - te normeren. Dat kan hij doen door tegen ‘zijn’ OM te zeggen: ik en een groot deel van de Tweede Kamer zien deze boterzuuraanvallen als terrorisme. Ga’s kijken - en anders geef ik de opdracht met een aanwijzing - of je dat kan hardmaken in de rechtszaal door deze lui te vervolgen. Want we staan voor gek. Schiphol deelt inmiddels zélf maar straffen uit omdat jullie niets doen. De brave burger is tot nu toe verstandig genoeg om niet op eigen houtje verhaal te gaan halen op de kantoren van stichting Vrienden van XR in Nijmegen en Rotterdam waar het geld tegen de plinten klotst. Ondertussen lacht Extinction Rebellion ons uit, ze hebben de overheid ‘een koekje van eigen deeg’ willen geven, zeggen ze tegen de krant (die ze tegelijkertijd de maat denken te kunnen nemen). Het lijkt wel alsof XR in dit land de dienst uitmaakt en dat vind ik onacceptabel. Of zoals mijn voorgangster in deze stoel Dilan Yesilgöz altijd zegt: Dit moeten we keihard aanpakken.

Maar David van Weel blijft op zijn handen zitten. Rara waarom eigenlijk?