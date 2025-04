De heikneuters van Extinction Rebellion hebben een nieuwe hobby: klieren met boterzuur. Het gebruik van boterzuur overschrijdt de lijn waarbij een vreedzame klimaatdemonstratie overgaat in ecoterrorisme en we hebben in het verleden al gezien waar het gekut van die werkloze herniabejaarden toe kan leiden. Welnu, XR heeft zeker twee nieuwe terreuracties met boterzuur aangekondigd: eentje in The Mall of the Netherlands, waar de gezondheid van mensen op het spel wordt gezet omdat die mensen toevallig goedkope kleertjes willen, en eentje in Eindhoven. Nu heeft de gemeente 040 een brief (volledige brief na de klik) naar de ondernemers gepompt waarin wordt aangegeven dat er NIET wordt ingegrepen op de protestactie van XR, om 'het recht om te demonstreren te faciliteren'. Zogenaamd is er geen reden tot 'bescherming van de gezondheid', terwijl de gemeente in de alinea ervoor nog meerdere (ernstige) complicaties van het gebruik van boterzuur opsomt, van stress en misselijkheid tot hoesten en hyperventilatie.

Het mooie komt nog: in de brief wijst men ondernemers op 'het naleven van de huisregels', het aangaan van 'een gesprek' met actievoerders en het verzorgen van boterzuurslachtoffers. Omdat de GEMEENTE een demonstratie met het gebruik van BOTERZUUR toestaat, moeten ondernemers uitzoeken hoe ze 'het pand moeten luchten' en krijgen ze als bonus allerlei EHBO-tips voor als ze geconfronteerd worden met slachtoffers. De gemeente Eindhoven - en dit land in het algemeen - is: knettergek. Brief naar de ondernemers NA DE KLIK.

Update - Uit de comments: zelfde verhaal in Gouda