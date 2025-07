We kregen een tip van een bezorgde burger uit Helmond, die toen hij vragen had over het vervangen van zijn kliko stuitte op een wel heel bijzonder antwoord van een afval-ambtenaar met de naam Jeroen van Helmond. De naam van de ambtenaar zou in ieder ander geval al genoeg zijn voor een heleboel vragen (zoals: 'Heten alle medewerkers van de gemeente Helmond 'Van Helmond'?', 'Worden die medewerkers allemaal zo geboren in een soort incestueuze ambtenarenfamilie of wordt iedereen die een baan krijgt bij de gemeente Helmond gedwongen zijn naam te veranderen naar 'Van Helmond'?', 'Mag je als je 'Van Helmond' heet ook bij, bijvoorbeeld, de gemeente Raamsdonksveer werken? Of wordt dat dan voor iedereen te verwarrend?', red.) maar de duivel zat hem in dit geval in de FOOTER, de standaardtekst waarmee iedere mail wordt afgesloten. Daarin staat onder de gebruikelijke informatie namelijk de zin 'Is er een verschil tussen NETANYAHU en HITLER, vraag ik me af...'. Nou, wij de proef op de som nemen en een vraagje over afvaldingen in Helmond sturen naar het betreffende adres en INDERDAAD, deze Jeroen van Helmond van Helmond sluit daadwerkelijk IEDER MAILCONTACT af met deze overpeinzing over de premier van Israël. Toch grappig dat het globaliseren van de intifada blijkt te beginnen bij de afdeling Afval & Reiniging van de gemeente Helmond. Free Free Palestine, dood aan Israhell en denk om het GFT!