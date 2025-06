Natuurlijk, we moesten allemaal een beetje gniffelen om de slijm-appjes van Rutte aan Trumps adres, en de vredespresident te overstaan van de wereld 'Daddy' noemen heeft iets pathetisch, maar dit is diplomatie, het doel heiligt de middelen, en het doel werd bereikt.

Afijn, Netanyahu en Trump zijn gabbers, en eerstgenoemde is nooit te beroerd dat te benadrukken. Neem deze verjaardagsboodschap, elf dagen geleden. "You've been an extraordinary friend to the Jewish state and to me personally. We've known each other for many years." Tegen Bibi loopt in Israël nog steeds een waaier aan corruptierechtszaken, die door covid en de oorlog met Hamas vertraging opliepen, maar nu gewoon doorgaan - ook na het huzarenstukje van de afgelopen twee weken. Over het onderzoek naar hem zei Netanyahu eerder: "They took our lives and ruined them", en "You have put me through hell." Afijn je zou denken dat die Israëli's dat allemaal prima zelf kunnen oplossen, maar daar is Trump het niet helemaal helemaal niet mee eens. "Bibi Netanyahu’s trial should be CANCELLED, IMMEDIATELY, or a Pardon given to a Great Hero, who has done so much for the State." Tja - zo kun je er natuurlijk ook naar kijken.