Van 's ochtends heel vroeg tot vanavond laat ging het in de Israëlische media alleen maar over de demonstratie op het Malieveld tegen Israël. Het was Katja Schuurman dit, Dinand Woesthoff dat, Eric Corton zus en Carice van Houten zo. De Israëlische Vandaag Inside ging eigenlijk alleen maar over hoe indrukwekkend de aanwezigheid van Floortje Dessing en Anna Drijver was. En u weet. Als de machtige hand van BN'ers het wil, dan staat gansch het raderwerk stil, dus het lijkt erop dat Netanyahu eieren voor zijn geld heeft gekozen: het Israëlische kabinet heeft besloten weer hulpgoederen tot Gaza toe te laten. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe of wat ("Aid will be channeled through several international organizations until the new aid mechanism begins operations on May 24, two senior Israeli officials said. However, other officials denied this, claiming that no aid would be sent to Gaza through existing mechanisms, but only through the new mechanism.") maar ja, als je de hete adem van Dolf Jansen in je nek voelt, moet je snel schakelen. Hoe dan ook, mensen die niet doodgaan van de honger, altijd goed. Nu maar hopen dat Hamas er geen misbruik van maakt.