Hysterische show vandaag in Den Haag waar tienduizenden boterblanke bosjesplassers samen zijn gekomen in een gigademo om met een opgerolde Trouw in de vuist te protesteren dat Israël schoon genoeg heeft van de terroristische aanslagen van Hamas. Dat doen ze anders nooit, maar die Joden maken het wel heel erg bont! En ach, die lui van Hamas, die strijden ook maar voor hun vrijheid. Een Krachtig Signaal, opgehitst door de definitieverdraaiers van Amnesty International en aangemoedigd door allerlei extreem dappere BN'ers als Katja Schuurman, de alcomobilist die met haar dronken kop meerdere keren geprobeerd heeft kinderen dood te rijden, de onvermijdelijke deugpadvinder Dolf Jansen, het politieke waxinelichtje Rob Jetten (9 zetels) en zo'n figuur als Eric Corton die in z'n eentje de halve FARC heeft gefinancierd. Maar goddegod wat zijn ze allemaal dapper en wat zijn ze allemaal tegen gruwelijkheden!

Nu is er natuurlijk helemaal niets mis met aandacht vragen voor gruwelijkheden in een oorlog, het lot van kinderen, het naleven van het oorlogsrecht en wat dies meer zij, maar het simpele napapegaaien van de gebruikelijke krachttermen maakt het weer bijzonder vermoeiend. "Genocide" - de genocide waarbij 60.000 mensen zijn omgekomen, van wie 30.000 in burgerkleding en uit ziekenhuizen en moskeeën vechtende terroristen van Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad, op een bevolking van 2,2 miljoen - en natuurlijk het gedoe over de rol en de betrokkenheid van Nederland. Wat het EXTREEM vervelend maakt is dat de deelnemers aan het schoolreisje van Verenigd Gymnasiumlinks met krentenbollen zonder boter en hartige Sultana's in de rugzak op alle mogelijke manieren willen laten weten aan welke kant van de geschiedenis ze zichzelf hebben geplaatst: aan de juiste kant. KIJK ONS OP INSTAGRAM! KIJK WE ZITTEN OP BLUESKY! WE ZIJN ER! Wij vinden slachtoffers erg! Wij vinden oorlog stom! Wij zijn tegen genocide! Enfin, de pareltjes duikt u bij Mies, de sfeerimpressie kunt u halen bij Katja die er op dit moment een paar negroni's in aan het kukelen is, maar gelukkig voor alle andere weggebruikers met de trein is. De muziek-wijnkeuze van de dag: Rachmaninov met een prachtige Bordeaux. Vanaf deze plek: APPLAUS voor iedereen in het rood!