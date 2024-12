Nu zitten we niet voor de nuance bij Amnesty - we zitten helemaal niet bij Amnesty - maar het rabiate kluppie havermelkactivisten (ging nog de barricades op voor die Palestijnse "held" die een Israëliër ontvoerde, vermoordde en castreerde) heeft nu helemaal zelf bedacht dat Israël genocide pleegt. Om tot die genocide te komen moet wel de definitie van genocide wat aangepast worden dan wel anders geïnterpreteerd worden ('Amnesty International considers this an overly cramped interpretation of international jurisprudence and one that would effectively preclude a finding of genocide in the context of an armed conflict', p101) maar we vreten echt liever glas dan dat complete document te gaan zitten mierenneuken.

Wat je natuurlijk wél gewoon kunt concluderen is dat het klopt dat A) er inderdaad sprake is van de door Amnesty geclaimde 'ongekende schaal van vernietiging', al is vernietiging niet te voorkomen in een strijd tegen een tegenstander die in burgerkleding in een extreem dichtbevolkt gebied vecht vanuit een systeem van tunnels en bij die strijd gebruik maakt van burgerfaciliteiten (scholen, moskeeën, ziekenhuizen), en daarmee bewust het risico aanvaardt dat er burgerdoden vallen, en B) er volgens Amnesty in totaal 42.000 Palestijnen zijn gedood en de IDF in een schijtlollige claim melding maakt van 19.000 Hamas/PIJ-strijders. Laten we aannemen dat beide cijfers kloppen (of in ieder geval in de buurt komen), dan zijn er dus 23.000 burgers omgekomen WAT VRESELIJK IS, maar 'dus' leidt tot een terrorist-burgerratio van 1 staat tot 1.21, wat zeker in de context (2,1 MILJOEN mensen in de Gazastrook, extreem dichtbevolkt, Hamas vecht uit tunnels en burgerobjecten, in burgerkleding, enzovoorts) ongekend laag is - zeker als je bedenkt dat een instantie als de VN in oorlogstijd doorgaans rekening houdt met negentig procent burgerslachtoffers. Een ratio van 1 staat tot 9 (!). Daarover eerder al hier en hier meer.

Welnu, het leed is natuurlijk VRESELIJK. Maar, mensen: "Volkerenmoord"?